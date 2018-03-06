ФОТОФАКТ. В Киеве в маршрутке заметили милого пассажира – мартышку в комбинезоне

Жительница столицы Елена Десятник рассказала на своей странице в Facebook о необычной поездке. В маршрутке №25 до метро "Петровка" ей посчастливилось проехать с необычным пассажиром: королевской зеленой мартышкой.

"Ее зовут Карен. Сначала я подумала, что симпатичный парень в очках держит термос – слишком осторожно он прижимал левой рукой к себе какой-то пакет. Потом я решила, что это игрушка – их сейчас делают удивительно реалистичными. Рассматривала маленькую серую ручку в рукаве комбинезона. А потом увидела блестящие глаза. Живые. И они моргнули несколько раз. И взгляд был уже слишком заинтересованным для игрушки. Маленькая обезьяна вела себя чрезвычайно спокойно и вежливо. Без эмоций терпела, пока хозяин протирал ей глаза – даже не пошевелила лапкой", – написала Елена.

По ее словам, королевская зеленая мартышка была одета как ребенок – на ножках были даже крошечные угги. Вместе с хозяином животное ехало на работу – так они делают каждый день. "Просто ехала и думала, что, когда тебе лень разгребать во дворе из-под снега машину, ты оказываешься среди людей. И кроме светофоров и пробок видишь жизнь. И она полна приятных сюрпризов. Хорошего всем дня!", – написала женщина в соцсетях.

Напомним, в сети стало популярным видео, на котором мужчина щекочет гориллу по имени Лулингу. Малышка Лулингу оказалась в природоохранном центре GRACE в восьмимесячном возрасте, когде ее мать была убита браконьерами. Считается, что в лесах Конго осталось только около пяти тысяч этих приматов. Лулингу была отбита у торговцев живым товаром в Национальном парке Вирунга.

Ранее мы сообщали, что обезьяна и буйволы создали семью. Оставшиеся без родителей быки и мартышка нашли друг друга в зоопарке.