В Киеве может появиться сквер в честь погибшего на Донбассе оперного певца

Киевляне хотят создать сквер в честь всемирно известного украинского оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, который погиб в бою на Донбассе.

Обустроить зеленую зону предлагают на месте пустующего участка на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток. С этой целью на сайте Киеврады появилась петиция, которую менее чем за месяц поддержали более тысячи киевлян.

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"Сквер станет площадкой, на которой будут звучать музыка и поэтическое слово, выставляться произведения художников и скульпторов, проводиться детские художественные и музыкальные конкурсы", — написал автор петиции Евгений Романенко. В начале февраля создание зеленой зоны на этом участке поддержала земкомиссия Киеврады, но для того чтобы проект был передан на голосование депутатам, его должна поддержать экологическая комиссия и департамент земресурсов КГГА.

К слову, в сентябре прошлого года на месте будущего сквера даже заложили первый камень, а архитекторы разработали его проект.

Ранее мы сообщали, что в "Киевзеленстрое" готовятся к масштабным работам в городских парках. В этом году 10 зеленых зон, в которых часто отдыхают киевляне, хотят превратить в парки европейского уровня – с необычными зонами отдыха, интересными скульптурами и современными инсталляциями.