В Киеве может появиться сквер в честь погибшего на Донбассе оперного певца

Вчера, 19:32

Василий Слипак погиб в бою на востоке Украины

Проект. Место отдыха и творческая площадка для музыкантов. Фото: petition.kievcity.gov.ua
Проект. Место отдыха и творческая площадка для музыкантов. Фото: petition.kievcity.gov.ua

Киевляне хотят создать сквер в честь всемирно известного украинского оперного певца и Героя Украины Василия Слипака, который погиб в бою на Донбассе.

Обустроить зеленую зону предлагают на месте пустующего участка на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток. С этой целью на сайте Киеврады появилась петиция, которую менее чем за месяц поддержали более тысячи киевлян.

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"Сквер станет площадкой, на которой будут звучать музыка и поэтическое слово, выставляться произведения художников и скульпторов, проводиться детские художественные и музыкальные конкурсы", — написал автор петиции Евгений Романенко. В начале февраля создание зеленой зоны на этом участке поддержала земкомиссия Киеврады, но для того чтобы проект был передан на голосование депутатам, его должна поддержать экологическая комиссия и департамент земресурсов КГГА.

К слову, в сентябре прошлого года на месте будущего сквера даже заложили первый камень, а архитекторы разработали его проект.

Ранее мы сообщали, что в "Киевзеленстрое" готовятся к масштабным работам в городских парках. В этом году 10 зеленых зон, в которых часто отдыхают киевляне, хотят превратить в парки европейского уровня – с необычными зонами отдыха, интересными скульптурами и современными инсталляциями.

"На этот год запланировано в каждом районе города сделать парк, который будет отвечать новым стандартам ландшафтного дизайна", – заявил о планах города замглавы КГГА Петр Пантелеев.
погиб, сквер, оперный певец, василий слипак
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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