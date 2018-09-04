В Киеве на Бессарабском рынке теперь можно расплатиться биткоинами

Пока новшество работает только на одной из точек по продаже овощей и в кафе на территории рынка

На Бессарабском рынке появилась необычная услуга. Теперь за покупки можно рассчитаться криптовалютой — биткоинами. Пока новшество работает только на одной из точек по продаже овощей и в кафе на территории рынка.

"Это пока экспериментальный формат. Запустили мы его в четверг", — рассказали на рынке.

Рассчитаться криптовалютой можно через QR-код — табличка с кодом установлена рядом с торговой точкой. Работает это следующим образом: покупатель при помощи своего криптовалютного кошелька на смартфоне (приложение установлено на мобильном так же и у продавца) сканирует QR-код, после сканирования появляется страница формирования счета в криптовалюте, где вводится озвученная продавцом цена в гривне, далее выбирается желаемая для оплаты криптовалюта. Программа показывает адрес криптовалютного кошелька продавца, производится оплата, и продавец получает сообщение о поступлении средств в гривнях.

"Покупатели уже пользуются новшеством. Особенно интересуются иностранцы, так как за границей это уже распространенный вид оплаты", — рассказали на рынке.

Если такая услуга будет популярна среди покупателей, то подключат и другие точки.

Напомним, недавно легендарному киевскому Бессарабскому рынку исполнилось 106 лет! По этому случаю на Бессарабке устроили выставку архивных фото строительства рынка (больше века назад оно обошлось в 580 тысяч рублей и заняло три года), а между торговыми рядами играл симфонический оркестр, исполняя классические и народные произведения.

Бессарабский рынок, построенный в 1912 году по проекту архитектора Генриха Гая, был по-настоящему модерновым для того времени. Возвели его на деньги киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского. В сложной конструкции сочетался металлический сводчатый каркас, кирпичные стены и светопроницаемая крыша. Фасад украшен головами быков, молочницей, крестьянином с волом. В подвале рынка установили холодильную установку — первую в городе. Ею пользовались не только торговцы рынка, но и все желающие за отдельную плату.