В Киеве на Майдане опять появилась надпись "I love Kyiv"
Также на клумбе создали надпись "UEFA"
Надпись на Майдане. Фото: 44.ua
Надпись на Майдане. Фото: 44.ua
Надпись на Майдане. Фото: 44.ua
На Майдане Незалежности снова появились огромные буквы с признанием в любви городу.
Как сообщает 44.ua, коммунальные работники на днях установили на клумбе в центре столицы огромную надпись "I love Kyiv". Возле надписи оборудовали небольшой заборчик, чтобы у любителей фотографироваться не было желания пойти прямиком через клумбу.
Кроме того, из щебня и травы на клумбе создали надпись "UEFA", которую посвятили грядущему спортивному событию – финалу Лиги чемпионов, который пройдет в столице 26 мая.
Напомним, в прошлый раз такая клумба появилась на Майдане летом 2017 года.
Осенью в центре столицы неизвестные повредили заглавную букву в надписи "Киев". Так, буква была сильно разбита с боковой стороны, также повреждения были заметны сзади.