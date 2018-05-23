В Киеве на Майдане опять появилась надпись "I love Kyiv"

Также на клумбе создали надпись "UEFA"

На Майдане Незалежности снова появились огромные буквы с признанием в любви городу.

Как сообщает 44.ua, коммунальные работники на днях установили на клумбе в центре столицы огромную надпись "I love Kyiv". Возле надписи оборудовали небольшой заборчик, чтобы у любителей фотографироваться не было желания пойти прямиком через клумбу.

Кроме того, из щебня и травы на клумбе создали надпись "UEFA", которую посвятили грядущему спортивному событию – финалу Лиги чемпионов, который пройдет в столице 26 мая.

Напомним, в прошлый раз такая клумба появилась на Майдане летом 2017 года.

Осенью в центре столицы неизвестные повредили заглавную букву в надписи "Киев". Так, буква была сильно разбита с боковой стороны, также повреждения были заметны сзади.