В Киеве на Подоле летние площадки оформят в одном стиле

Летние площадки ресторанов на пешеходной части ул. Сагайдачного в Киеве хотят обустроить в едином стиле. Об этом сообщили в департаменте промышленности КГГА.

Новая концепция ресторанных площадок сейчас разрабатывается совместно с рестораторами. "Единый архетип для летних площадок предусматривает уличную мебель в виде столов, стульев и защитных зонтов. Рестораторам предложено выбрать несколько вариантов цветовой гаммы мебели и размеров их брендов", — сообщили в департаменте.

В дальнейшем по такой же схеме хотят обустроить летние площадки и в других турзонах столицы.

Напомним, 1 августа 2017 года большую часть Контрактовой площади и часть улицы Сагайдачного оградили бетонными блоками и подарили пешеходам, пустив в объезд машины и гортранспорт.

В 2016 году часть улицы Сагайдачного стала пешеходной. В администрации поясняли, что ввели ограничения, чтобы очистить воздух в центре от выхлопных газов машин и чтобы создать более комфортные условия для местных жителей и туристов.