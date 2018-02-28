В Киеве на стене КГГА появился бронзовый каштан

В среду, 28 февраля, на стене здания КГГА (Крещатик, 36) открыли вторую мини-скульптуру из проекта "Шукай" – символ Киева – каштан из бронзы. В планах у инициаторов проекта – популяризировать город при помощи таких скульптур: туристы смогут их искать, а при помощи QR-кода – узнавать о них информацию.

Киевский каштан появился благодаря инициативе управления туризма КГГА, создал необычную работу скульптор Сергей Галенко. К слову, как заявила автор проекта Юлия Бевзенко, за скульптурой будут следить камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании КГГА. Повредить или украсть их незаметно будет очень сложно.

Скульптура представляет собой лист каштана, рядом с ними два каштана, один из которых созрел и раскрылся.

Кстати, это не первая скульптура в столице, которая посвящена городу. В Мариинском парке в 2009 году был установлен памятник раскрывшимся каштанам или скульптура "Бронзовые каштаны". Эта работа посвящена киевским мамам и новорожденным детям. На одной из половин изображен древний трипольский символ – солнечная ладья, который символизирует возрождение и непрерывность жизни. А сам каштан является символом нашего города.

Бронзовый каштан в Маринке. Фото С. Николаев

К открытию памятника была приурочена акция. Вокруг памятника были высажены молодые каштаны – их посадили родители новорожденных киевлян, которые появились на свет 1 июня 2009 года. Эта скульптура постоянно страдает от рук вандалов, которые его ломают.

Напомним, в конце января в Киеве возле одного из ресторанов открыли памятник символу столицы – котлете по-киевски на ул. Городецкого.