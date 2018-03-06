ФОТОФАКТ. В Киеве на здании детсада появилась красная панда

На фасаде детского садика по улице Пражской, 31-а появилось новое граффити – весенняя панда с цветами, которую нарисовал киевский художник Виталий Гидеван.

"Работа заняла у меня три дня. Рисовать панду пришлось в сильный мороз, поэтому работал по два-три часа. На рисунок у меня ушло около 20 баллончиков краски. Работа очень понравилась деткам, которые занимаются в этом садике. Теперь на здании есть моя весенняя ласточка, а с обратной стороны – панда, встречающая весну. Детям очень нравится, они фотографируются на ее фоне и как взрослые говорят "Вау!", – делится с нами Виталий Гидеван.

Кстати, на своем граффити художник даже написал отрывок стиха украинской поэтессы Любови Забашты.

"Ура, наконец-то весна! Скоро люди скинут свои огромные шубы. Угрюмые лица станут веселее. Люди выйдут из спячки, и лента новостей будет гореть яркими красками. Но когда я рисовал, все три дня шел сильный снег, будто февраль борется с мартом за властвование в природе. Моя красная панда тоже ищет тепла, и в преддверии чудесного женского праздника дарит всем нежные подснежники...Также в рисунке я использовал стих Л.Забашты "Веснянка", это один из первых стихов, который я учил в детстве...", – написал Виталий Гидеван.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Оболони появилось новое симпатичное граффити с олененком.

Также мы писали, что в Гродненском переулке, 16-В в Киеве появилось новое граффити в виде символа нового года – Огненной Собаки. Замечательного песика нарисовал киевский художник Виталий Гидеван. Собачка украшена новогодней елочной веточкой и нарисована на фоне ярких неоновых гирлянд.