В Киеве начались съемки фильма об Иловайской трагедии

В Киеве начались съемки фильма о событиях под Иловайском, которые произошли в августе 2014 года. Об этом передает styler.rbc.ua.

Рабочим названием проекта стало "Иловайская история". Предполагается, что съемки продлятся до октября, группа работает под Киевом. Премьеру фильма планируют приурочить к годовщине Иловайской трагедии – 29 августа.

Сценаристом фильма стал журналист и писатель Михаил Брыных. Проект основан на реальных историях ветеранов-добровольцев батальона "Донбасс", которые освобождали Иловайск, также будут использованы и материалы СМИ. Основная часть событий фильма разворачивается в Иловайске. Съемки будут проходить не только на натуре, но и в павильонах со специально изготовленными декорациями.

Напомним, 9 августа в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права совершали обе стороны конфликта.

Выяснилось, что украинских воинов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей боевики считали "предателями". В связи с этим были зафиксированы многочисленные случаи пыток и издевательств.