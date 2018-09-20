В Киеве назвали самые большие долги по алиментам за 2018 год

С начала 2018 года госисполнители в Киеве вернули почти 200 млн гривен алиментов для более 17 тысяч детей. Об этом газете "Сегодня" сообщили в Столичном управлении юстиции.

Отмечается, что крупнейшей суммой оказались 800 тысяч гривен, так как в Печерском районе отец не платил алименты с 2015 года. Только недавно он перечислил на счет ребенка всю сумму. Кроме того, в Дарницком районе мужчина задолжал 126 тысяч грн алиментов, однако после наложения ареста на автомобиль, одним платежом погасил весь долг.

Суммы долгов по алиментам накопились в разных районах: в Печерском районе – 906 387 гривен, в Шевченковском районе – 731 527 грн, Святошинском – 255 787 грн, Оболонском – 236 148 грн, Дарницком – 349 581 грн, Деснянском – 412 тысяч грн. Руководитель столичной юстиции Станислав Куценко рассказал о конкретных долгах перед детьми.

"Дарницким районным отделом государственной исполнительной службы взыскана задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 1 год. Мужчина не платил алименты годами. По состоянию на сентябрь долг горе-отца составлял более 100 000 гривен. Однако, узнав о наложении ареста на автомобиль и возможность его реализации, человек одним платежом погасил долг в сумме – 126 913,54 гривны", – рассказал Куценко.

Такие истории не редкость.

"Начиная с 2008 года Сергей каждый месяц должен платить 2000 гривен на воспитание своего ребенка. Однако даже этих средств не нашел. Долг составлял 1662 455,16 гривен. Любые предупреждения, разговоры и давление со стороны общественности не действовали. Поэтому в ходе принудительного исполнения решения по уплате алиментов, было описано, арестовано и передано на реализацию имущество мужчины – ¼ квартиры – ее стоимость составляла 99000 гривен. Все эти средства перечислены в пользу ребенку в качестве частичного погашения долга", – уточнил Куценко.

Кроме того, по его словам, в 2007 году Дарницкий райсуд Киева вынес решение о том, что отец, который не проживает с ребенком, должен ежемесячно платить по 3000 гривен на содержание дочери. Однако мужчина обязанность проигнорировал и накопил долг в сумме 147 654, 70 гривен.

"В Шевченковском районном отделе государственной исполнительной службы города Киева находилось исполнительное производство о взыскании с отца Руслана в пользу дочери алиментов в размере 1/4 всех видов заработка ежемесячно. Задолженность составляла почти 200 000 гривен. Когда горе-отцу пришлось срочно ехать за границу, но из-за долгов по алиментам из аэропорта он так и не вылетел, долг был погашен одним платежом в тот же день", – подчеркнул Куценко.

Также одним из инструментов воздействия на недобросовестных родителей является наложение штрафа на сумму долга по алиментам. Государственные исполнители не только активно выносят постановления о наложении штрафов, но и уже фактически их взимают. Так, в столице Соломенским районным отделом государственной исполнительной службы взыскано с должника задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой 76 016 гривен, что превышает сумму платежей за три года, и штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы задолженности, который составляет 38008 гривен. В общем столичные государственные исполнители вынесли около 1500 постановлений о наложении штрафов на злостных должников. Больше всего таких в Днепровском районе столицы.

"Второй пакет законов "Чужих детей не бывает", который вступил в силу 28 августа и направлен на защиту прав детей, дает исполнителям еще больше инструментов для воздействия на недобросовестных родителей. В частности, это наложение штрафов на сумму долга по алиментам. Этот и другие инструменты очень действенными, о чем говорят показатели взысканных алиментов. Эти штрафы, подчеркиваю, идут непосредственно детям", – отметил Станислав Куценко.

Напомним, в Украине выросли размеры алиментов. Сумма выплат на ребенка увеличена до прожиточного минимума.

Кроме того, В Минюсте ранее сообщили, что более 2,5 млрд грн с начала года взыскали с неплательщиков алиментов в Украине. По новым правилам разведенные родители, которые заботятся об образовании и развитии детей, получат налоговую льготу. А вот те, кто пренебрегают обязанностями перед детьми, будут получать штрафы за неуплаченные алименты.