Утром Киев утонет в тумане

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения

В ночь на субботу и утром 26 декабря в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке – аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также Гидрометцентр предупреждал, что из-за снегопадов и оттепели на Закарпатье и во Львовской области в горах возможен сход лавин. К тому же прогнозируют туманы, гололед на горных серпантинах и налипание мокрого снега.

Как известно, в Украину пришла настоящая снежная зима. При этом, обрушившийся на страну циклон, который принес сильнейшие снегопады, кажется, стал неожиданностью и для самих синоптиков. В ближайшие дни нам обещают новые осадки, пусть и не такие масштабные, а также новое потепления. Сайт "Сегодня" разбирался в прогнозах.