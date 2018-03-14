В Киеве объявили конкурс на лучший талисман

В Киеве объявлен конкурс на лучший туристический талисман города. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

"Туристический талисман города Киева представляет собой любого особенного персонажа. Персонажем может быть любое реальное или мифическое существо. Туристический талисман города Киева является туристической символикой и не заменяет официальную символику города Киева (гимн, герб, флаг и логотип)", – говорится в сообщении.

Талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направлен на формирование позитивного имиджа Киева у гостей столицы, улучшение культурного, экономического, научного и социального потенциала города в области экономического развития и развития туризма.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов:

Подача конкурсных работ

Определение жюри 10 лучших работ

Определение лучшей работы из числа отобранных ранее

Победитель конкурса получит 150 тыс. гривен за счет бюджетных ассигнований Киева.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Резникова.

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