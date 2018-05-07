В Киеве открыли клумбу в честь олимпийского чемпиона Александра Абраменко

Вчера, 14:45

Здесь высадили около 14 тыс. цветов, они изображают фристайлиста, склоны и олимпийскую эмблему


Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

Абраменко и клумба. Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве торжественно открыли цветочную клумбу "Олимпийское золото" в честь чемпиона по фристайлу Александра Абраменко. Это произошло сегодня, 7 мая. Цветочное панно на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная" создали работники КП СЗН Днепровского района в рамках Национальной кампании "Совместная олимпийская победа".

Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", Александр Абраменко сделал завершающий аккорд в высадке панно, собственными руками высадив цветок бегонии.

Дизайн клумбы разработан специалистами КП СЗН Днепровского района. Общая площадь клумбы – 65 кв.метров. Здесь высадили бегонии, цинерарии, альтернатеры – всего около 14 тыс. цветов. Они высажены таким образом, что изображают фристайлиста, склоны и олимпийскую эмблему.

Напомним, НОК Украины признал олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца.

В Пхенчхане Александр не только получил первое олимпийское "золото" в истории отечественного фристайла, но и стал первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской олимпийской сборной независимой Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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