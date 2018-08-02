В Киеве открыли памятник Илье Муромцу: как выглядит новый монумент

Сегодня, 13:21

В парке также появилась аллея с копиями древних артефактов

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу: как выглядит новый монумент

В Киеве сегодня, 2 августа, в парке "Муромец" открыли конную статую Ильи Муромца. Как известно, памятник отливали в формах на 3D-принтере. Без применения 3D-печати работы могли затянуться на несколько лет, а заняли чуть больше полугода.

Прототипом для создания богатыря стал украиский стронгмен Василий Вирастюк, а древнеукраиского коня "списали" с красавца Ратибора из конюшни парка "Киевская Русь".


Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

По словам создателя памятника, скульптора Владимира Журавля, основой для статуи стали два валуна весом в 30 и 40 тонн, с ними высота памятника составляет 11 метров. Сам конный памятник в высоту достигает семь метров. Возле памятника установили удобные лавочки.

Кроме самого памятника, неподалеку в парке обустроили аллею, на которой установили несколько больших копий артефактов времен Киевской Руси. Так, там можно полюбоваться старинной лунницей, оберегом и нательным крестом.


Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

На открытии присутствовал мэр столицы Виталий Кличко, который пообещал, что работы в парке продолжатся и вскоре здесь появятся новые тематические объекты.

Также в парке проходит праздник, где все желающие могут посмотреть, как кузнецы в древние времена создавали оружие, а также поупражняться в орудовании саблей и стрельбе из лука.


Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Фото: Леся Кириченко, "Сегодня"

Напомним, в феврале парк Дружбы Народов в Киеве получил новое название – "Муромец"Парк "Муромец" в Киеве станет одним из десяти тематических парков города.
Киев, праздник, памятник, Муромец, илья муромец
Авторы:

Кириченко Леся, Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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