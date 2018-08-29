В Киеве под посольством России сожгли чучело Путина

В Киеве под посольство Российской Федерации во время пикета активисты принесли чучело президента России Владимира Путина, завернутое в "флаги" террористов "Л-ДНР", сообщает depo.ua.

Чучело Путина повесили на палку и сожгли.

Напомним, также на Воздухофлотском проспекте перекрыли дорогу, установив на проезжей части кресты с портретами погибших Иловайский в 2014 году.

Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав – 1 к 18; бронетехника – 1 к 16; артиллерия – 1 к 15, "Грады" – 1 к 24. В этот день в Илловайском котле погибли 366 украинских воинов. Еще 429 – были ранены, 300 – попали в плен.

Как сообщалось, украинская армия практически окружила боевиков летом 2014 года и готовились к их уничтожению или капитуляции, однако неожиданно вмешалась Россия с огромной военной группировкой, а также проблемы с некоторыми подразделениями ВСУ не позволили освободить Донбасс. Об этом рассказал на пресс-конференции офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Соболев.

Как рассказывал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, Иловайск стратегического значения не имел во время операции украинской армии по восстановлению конституционного порядка на Донбассе летом 2014 года. В то же время город представлял интерес для украинской армии как большая узловая станция и занимал определенное место в общей военной операции.