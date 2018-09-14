В Киеве показали работы двух самых дорогих художников мира

Джефф Кунс и Такаши Мураками показали свои работы в ходе Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Кунс и Мураками являются одними из самых дорогих современных художников мира. В Киев они привезли работы, пересекающиеся с темой 15-го форума "Будущее поколение всего". Также гостям YES продемонстрировали работы немецкого фотографа Андреаса Гурски, английского художника Марка Квинна, японки Марико Мори. На выставке присутствовали и работы украинца Василия Цаголова.

В своих произведениях художники отразили видение будущего. У Марико Мори есть инсталляция "Wave UFO" – интерактивная инсталляция НЛО. В ходе приветственной речи основатель Ялтинской Европейской Стратегии Виктор Пинчук представил специально написанный для Украины диптих всемирно известного японского художника Такаши Мураками, картину "Украина: война и мир". Украинец Цаголов показал две картины о мире на Земле, который встречает инопланетян.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на форуме YES заявил: "Россию мы переиграли". Он также отчитался об украинском экспорте.

Кроме того, глава государства в ходе форума анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС. Подписание меморандума состоится в присутствии вице-президента Еврокомиссии.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.