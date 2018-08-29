В Киеве посольство России окружили крестами с именами погибших под Иловайском

29 августа, в день наибольших потерь под Иловайском, активисты пикетировали посольство России в Киеве, сообщает "Цензор.Нет".

На месте собрались более сотни людей, многие из них в камужляжной форме. На проезжей части установили белые кресты с именами погибших бойцов, на нескольких табличках – фотографии. По данным "Прямого", их – 366, как и бойцов, погибших во время выхода из Иловайска. Кресты поставили на проезжей части, частично перекрыв движение по Воздухофлотскому проспекту. На месте наблюдался затор, в котором, в том числе, застряли троллейбусы.

Митингующие зачитали и одобрили декларацию с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова. Затем активисты попытались передать ее в посольство РФ. Однако ответивший по домофону на воротах посольства РФ отказался выходить к представителям митингующих и сказал, чтобы декларацию "отправляли по почте".

Под конец акции под стенами посольства РЖ сожгли ипровизированное чучело Путина. Позже часть участников пикета перебрались на Михайловскую площадь, чтобы почтить память погибших.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные.

Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав – 1 к 18; бронетехника – 1 к 16; артиллерия – 1 к 15, "Грады" – 1 к 24. В этот день в Илловайском котле погибли 366 украинских воинов. Еще 429 – были ранены, 300 – попали в плен.

Как сообщалось, украинская армия практически окружила боевиков летом 2014 года и готовились к их уничтожению или капитуляции, однако неожиданно вмешалась Россия с огромной военной группировкой, а также проблемы с некоторыми подразделениями ВСУ не позволили освободить Донбасс. Об этом рассказал на пресс-конференции офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Соболев.

Как рассказывал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, Иловайск стратегического значения не имел во время операции украинской армии по восстановлению конституционного порядка на Донбассе летом 2014 года. В то же время город представлял интерес для украинской армии как большая узловая станция и занимал определенное место в общей военной операции.