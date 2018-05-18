В Киеве появилось граффити с мордой тигра

Сегодня, 15:33

По словам автора, рисунок несет идею чистого моря, океана, рек и озер, дно которых укрыто человеческими отходами

Новое граффити. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone
Новое граффити. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

В Киеве на улице Хорольской появилось новое граффити столичного художника Виталия Гидевана. На нем изображена морда тигра. Одна половина ее – голубая, а вторая – рыже-коричневая.

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"Этот мурал несет идею чистого моря, океана, рек и озер, дно которых, к сожалению, укрыто не песком, а человеческими отходами. Тигра и рысь (нарисованную недавно), разъединяет менее 1 км, они как будто смотрят друг на друга. Рысь – это земля, а тигр – символ воды. На рисунке написано:"В ії очах я бачу море...", в этой фразе каждый сможет найти свой подтекст, но для меня это море эмоций, которые мне дарят жена и дочка", – написал в Facebook Виталий Гидеван.

Ранее на Севастопольской площади появилось новое граффити от столичного художника Виталия Гидевана. На рисунке изображена птица сизоворонка.

А перед этим в Киеве на улице Братиславской, 4А появилось милое граффити с изображением фенека (миниатюрная лисица, живущая в пустынях Северной Африки. – Ред.).
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Источник:

"Сегодня"

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