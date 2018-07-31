ФОТОФАКТ. В Киеве появился красивый арт-объект с японским чайником

Киевляне заметили в Соломенском районе новый симпатичный арт-объект, напоминающий японский сад. Так, в импровизированной беседке – силуэты пары в кимоно. Неподалеку – красный чайник.

Фото: "Сегодня"

"Вот такая красивая инсталляция появилась возле Севастопольской площади. Жаль только, что приблизиться к ней невозможно, – она расположена на "островке" среди автомобильных дорог, так что любоваться можно исключительно с расстояния. Хотя, может так и задумано, чтобы вандалам было сложно добраться", – рассказала "Сегодня" киевлянка Юлия.

Ранее в сквере на улице Вербицкого, 12, сотрудники КП УЗН Дарницкого района установили новый арт-объект, возле которого предлагают делать фото. Композиция состоит из нескольких элементов: возле железного сердца стоят две забавные фигурки - болтик в галстуке и гайка с бантиком. Фотозону просят не ломать.

Еще один забавный и яркий арт-объект появился в Голосеевском районе столицы: на газоне возле Одесской площади "поселилась" семья разноцветных слоников – зеленый, фиолетовый и желтый. Изготовили их сотрудники КП УЗН Голосеевского района.

В прошлом году такие слоники, только синего, розового и оранжевого цвета, "жили" на Демеевской площади.

Напомним, в Оболонском районе можно также увидеть мамонтенка из цветов, он стоит на развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.