В Киеве появился маршрут из тактильной плитки для незрячих

Люди с проблемами зрения будут добираться ней от метро до культурного центра для незрячих

В Киеве появился первый маршрут для незрячих. Его выложили из тактильной плитки. Это – рельефная дорожка, по которой ориентируются на улице. Люди с проблемами зрения будут добираться ней от метро до культурного центра для незрячих.

Михаилу Новосецкому ежедневно приходится идти по этому пути. Необходимо дойти из метро и вернуться обратно. Без проводника сделать это сложно. И он есть не всегда. Поэтому новая дорожка для людей со слабым зрением пригодится.

"Человек незрячий чувствует ее ногами. Мы же не можем посмотреть налево, направо, асфальт везде ровный. А тактильно-направляющая плитка дает ощущение, куда ты именно идешь, где поворот, где повышение", – говорит Михаил Новосецкий, заместитель председателя украинского общества слепых.

Этот отрезок всего 200 метров. От станции метро "Кловская" до библиотеки для незрячих. Сейчас его как раз заканчивают. По нему ежедневно проходят сотни людей. Общество слепых просило проложить такую дорожку уже лет пять.

"У нас было много совместных совещаний с людьми, которые сюда ходят. На все их предложения будем выезжать с обследованием, принимать решения", – говорит Юрий Дорошенко, начальник КП ДЭУ Печерского района г. Киева.

До этого тактильной плиткой в Киеве обустраивали только пешеходные переходы и некоторые станции метро. А вот в Черновцах, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске уже есть по несколько специальных дорожек на улицах. Чиновники обещают: киевская тактильная плитка – выносливее, чем где-либо.

Незрячие нововведением довольны, хотя и имеют пожелания: "Вы понимаете, если бы она немного шире была. Когда она узкая, ты иногда немного сходишь и приходится искать".

Учитывая это, Общество слепых начало разрабатывать новые проекты дорожек. Ведь только в Киеве проживает 5 тыс. человек с проблемами зрения.

Напомним, что раз в неделю в Киеве для незрячих проходят занятия по скандинавской ходьбе.

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