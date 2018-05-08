В Киеве появятся 66 футбольных мини-полей

Поля с искусственным покрытием будут иметь размер 22 на 42 метра

В 66 коммунальных учебных заведениях Киева проходят работы по строительству (реконструкции) футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Открытые площадки для игры в мини-футбол будут иметь покрытие из искусственной травы. Она изготовлена в Украине и является экологически безопасной. Размеры площадок составят 22 на 42 метра.

Сейчас работы по обустройству футбольных мини-полей продолжаются в Деснянском районе столицы. Там проект будет реализован в одиннадцати учебных заведениях.

Напомним, Федерация футбола Украины запустила первый в Украине завод по производству высокотехнологического искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил порядок направления средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в разных регионах Украины, в объеме 270 млн гривен.

Также мы писали о случае, когда на матче предварительного раунде Кубка Англии между командами "Хайд Юнайтед" и "МК Донс" загорелось искусственное футбольное поле. Во время разминки команд перед стартовым свистком один из болельщиков бросил на пластиковую траву файер, из-за чего она загорелась. Работники стадиона сумели потушить возгорание, однако начало встречи пришлось отложить на 15 минут. В результате победу одержал "МК Донс" со счетом – 4:0.