В Киеве появится скорая помощь для животных

Ветпомощь будет бесплатной для бездомных животных и платной для домашних, говорит Белоцерковец

В ближайшие месяцы стартует уникальный для Киева стартап в сфере зоозащиты, а именно скорая помощь для животных. В состав бригады ветпомощи будет входить водитель, ловец и врач, сообщает в Facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, "скорая" будет работать в круглосуточном режиме.

"Будем добиваться, чтобы в ближайшее время профильное коммунальное предприятие получило необходимое финансирование за счет программы социально-экономического развития регионов. После этого городское предприятие будет снабжено необходимым автомобилем скорой помощи со спецоборудованием. Ветеринары будут выезжать на помощь к домашним питомцам и обнаруженным на улице бродячим животным", – пишет Белоцерковец.

Советник Кличко отметил, что ветпомощь будет бесплатной для бездомных животных и платной для домашних. На начальном этапе проект будет работать в тестовом режиме и, при успешных отзывах, будет развиваться в дальнейшем.

"Запуск проекта ожидается в конце лета", – сообщил Белоцерковец.

Напомним, Верховная Рада может ужесточить законодательство для владельцев животных. Депутаты хотят больше наказывать хозяев за собачьи "подарки" на газонах. Также в законопроекте владельцев хотят обязать регистрировать и чипировать животных. Это будет стоить двести гривен. А вот за удаление когтей, зубов и другие операции для изменения внешнего вида кошек и собак полиция вообще животное может забрать.

Кроме того, мы писали, что в Украине ужесточат наказания за издевательство над животными.

Ранее мы сообщали, что полицейские в немецком городе Леррах приехали на вызов неравнодушных соседей и обнаружили мужчину, который громко спорил с попугаем своей девушки. Отмечается, что соседи позвонили сообщить о криках и, возможно, о домашнем насилии в многоквартирном доме.