ФОТОФАКТ. В Киеве презентовали новый мото-патруль полиции

Первая группа столичных патрульных полицейских завершила курс обучения у канадских инструкторов и готова начать патрулирование киевских улиц на мотоциклах. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 23 августа, 16 столичных патрульных полицейских получили сертификаты инструкторов, завершив двухмесячный специализированный курс управления мототранспортом", — указано в сообщении правоохранителей.

Сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков и Посол Канады в Украине Роман Ващук.

По словам Евгения Жукова, основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие в труднодоступные места — то есть туда, куда долго не сможет прибыть автомобильный патруль. В основном речь идет о скором приезде патрульных на место ДТП — для оказания помощи пострадавшим, оформление необходимых документов, регулирования потока транспорта в месте ДТП и так далее.

В ведомстве отметили, что все "мотопатрульные" имеют опыт езды на мотоциклах — перед обучением они прошли отбор, после которого были допущены к прохождению курсов. Их подготовку осуществляли канадские инструкторы.

Напомним, эксперты назвали главные достижения и провалы реформы полиции.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой.