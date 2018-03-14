В Киеве примут жалобы на некачественные товары и услуги

Сегодня, 17:51

По телефону 15-51 можно пожаловаться на недобросовестных предпринимателей

 

В мэрии обещают реагировать на жалобы. Фото: dan-news.info
В мэрии обещают реагировать на жалобы. Фото: dan-news.info

В Киеве запустили круглосуточную горячую линию по защите прав потребителей. Горожане могут жаловаться на некачественный товар или услуги по телефону 15-51.

Тут людей проконсультируют, что делать, если вас обвесили, некачественно предоставили бытовые услуги или плохо отремонтировали технику.

В мэрии обещают реагировать на жалобы и уверены, что такая разъяснительная работа не позволит недобросовестным предпринимателям заработать на неосведомленности покупателей и создаст условия для конкуренции на рынке предоставления услуг.

Как мы писали ранее, Контактный центр мэрии, пожалуй, единственное место в городе, куда стекаются все жалобы киевлян по телефону 15-51. За прошлый год количество заявлений горожан достигло почти миллиона, что на 15% больше, чем в 2016 году.

Напомним, ранее мы писали, что если вы не хотите долго ждать ответа колл-центра — старайтесь звонить в среду, во второй половине дня, а перед звонком — четко сформулируйте свои вопросы, чтобы не отнимать время у другого звонящего.

Так мы рассказывали о том, как работается в большом колл-центре.
услуги, товары, жалобы, горячая линия, в Киеве
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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