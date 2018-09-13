В Киеве производители тортов судятся из-за упаковки

Продолжается судебный спор между компаниями ПАО "Киевхлеб" и Roshen о том, кто может использовать красную ленточку в упаковке продукции. Об этом сказано в решениях Киевского апелляционного хозяйственного суда, которые опубликованы в Едином реестре судебных решений.

"Киевхлеб" оспаривает в Киевском апелляционном суде решение суда первой инстанции, который запретил предприятию использовать знаки, похожие на знаки, владельцем которых является корпорация Roshen. "Киевхлеб" добивается права использовать красную ленточку в упаковке продукции. Как известно, 6 августа, Хозяйственный суд Киева постановил, что красную ленту с золотой надписью может использовать только Roshen. В свою очередь "Киевхлеб" требует назначить повторную экспертизу объектов интеллектуальной собственности.

Заседание суда пройдет 25 сентября.

Напомним, в Киеве стало меньше точек, где продают хлеб по низким ценам, власти обещают ввести список. В свою очередь пенсионеры жалуются, что стали меньше производить социальных сортов хлеба.

Вместе с тем, некоторые десерты и сладости стоят десятки тысяч долларов. Например, коробка печенья – больше чем 100 тысяч долларов, а торт – 75 миллионов.