В Киеве прошел Крестный ход: как это было

Крестный ход в Киева к 1030-летию Крещения Руси организовала Украинская православная церковь. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.

Перекрытые дороги, тысячи правоохранителей и мировые святыни – по Киеву проешл Крестный ход. Его приурочили к 1030-ти-летию Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим. На праздничную молитву приехали верующие со всех уголков Украины.

"Ехали в марганца в автобусе нормально, без проишествий. Чтобы отдать дань богу. Чтобы был мир в стране, между народами. И чтобы кончилась эта война", – рассказал участник Крестного хода Андрей.

По традиции, торжественные мероприятия начались с молебна на Владимирской горке. Участники молебна уверяют: Крещение – особый праздник.

"У нас в селе не было церкви. Я крестилась, когда дети родились. Для меня это – очень большой праздник. Я крестилась в очень зрелом возрасте и знала, что это такое, и для меня это очень большой праздник. Вообще для всех нас", – рассказала участница Крестного хода Алла.

С восемью мировыми святынями – иконами и мощами – участники торжественного молебна вышли на Крестный ход и поднялись к Киево-Печерской Лавре.

"Мы все вместе молимся за то, чтобы в Украине был мир, чтобы мы все были вместе. Это совместная молитва, она очень сильная", – отметила участница Крестного хода Оксана Коваленко.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний уверяет, что в этом году молитва была еще более массовой, чем в прошлом.

"Сюда приехали люди, которые хотят помолиться. Посмотрите на их лица, это искренние верующие люди. Такая соборная молитва, которая соединяет всех нас, свидетельствует о преданности нашей канонической церкви, украинского народа. Это не политическая акция, еще раз подтверждаю, это – молитва, соборная молитва за свою церковь и за свою Родину", – объяснил Митрополит Антоний.

Молились за Украину и иностранцы – высокие гости со всего мира. Митрополиты съезжались из разных стран, чтобы разделить с Киевом праздник.

"Передаем вам благословение и рады молиться вместе с вами за единство украинской православной церкви и за будущее вашего народа", – отметил митрополит Иринопольский Димитрий, представитель Александрийского патриархата.

Завершилось шествие у Успенского собора – здесь до самого утра верующие будут молиться за Украину.

Как сообщалось, 27 и 28 июля на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

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