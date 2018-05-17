В Киеве прошла акция, посвященная проблемам трансгендеров

Сегодня, 14:45

Активисты общались с прохожими и рассказывали о проблемах трансгендерного сообщества

 


Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

Задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества. Фото: Natasha Kravchuk

В четверг, 17 мая, в День противодействия гомофобии и трансфобии, в Киеве прошла информационная акция.

Как сообщают организаторы, задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества, повысить его видимость, а также поговорить о проблеме эпидемии ВИЧ. Активисты планировали выйти на диалог с людьми, и им это удалось.

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"В целом, настрой прохожих был позитивным. Активистам желали удачи, уверенно говорили, что рано или поздно "страна привыкнет". Люди проявляли интерес к процедуре трансгендерного перехода в Украине и связанных с ним сложностям. Были и комментарии от поборников "традиционных ценностей", но, к счастью, обошлось без агрессии", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что парламент Португалии одобрил новый закон, который облегчает процедуру изменения документов для людей, изменивших пол и имя. Об этом сообщает Jornal de Noticias. Отныне граждане в возрасте от 16 лет смогут изменить в документах свой пол и имя без необходимости предоставлять медицинский отчет. До сих пор минимальный возраст составлял 18 лет, а медицинский отчет был обязательным.

Напомним, что в Лондоне к 2021 году появится крупнейший в мире музей, посвященный культуре и истории ЛГБТ-сообщества.
фото, активисты, ВИЧ, акция, трансгендер, трансгендерность
Источник:

"Сегодня"

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