В Киеве прошла акция, посвященная проблемам трансгендеров

В четверг, 17 мая, в День противодействия гомофобии и трансфобии, в Киеве прошла информационная акция.

Как сообщают организаторы, задачей акции было привлечь внимание людей к проблемам трансгендерного сообщества, повысить его видимость, а также поговорить о проблеме эпидемии ВИЧ. Активисты планировали выйти на диалог с людьми, и им это удалось.

"В целом, настрой прохожих был позитивным. Активистам желали удачи, уверенно говорили, что рано или поздно "страна привыкнет". Люди проявляли интерес к процедуре трансгендерного перехода в Украине и связанных с ним сложностям. Были и комментарии от поборников "традиционных ценностей", но, к счастью, обошлось без агрессии", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что парламент Португалии одобрил новый закон, который облегчает процедуру изменения документов для людей, изменивших пол и имя. Об этом сообщает Jornal de Noticias. Отныне граждане в возрасте от 16 лет смогут изменить в документах свой пол и имя без необходимости предоставлять медицинский отчет. До сих пор минимальный возраст составлял 18 лет, а медицинский отчет был обязательным.

Напомним, что в Лондоне к 2021 году появится крупнейший в мире музей, посвященный культуре и истории ЛГБТ-сообщества.