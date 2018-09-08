В Киеве пройдет благотворительный забег

Сегодня, 09:15

Участники, среди которых команда "Сегодня", будут собирать средства на оборудование для интенсивной терапии детей с различными тяжелыми заболеваниями

В Киеве пройдет благотворительный забег

В воскресенье, 9 сентября, в центре Киева состоятся главные спортивные события месяца, посвященные Дню физкультуры и спорта – беговое мероприятие Intersport Run UA 2018 и спортивный фестиваль Intersport Fest.

Олимпийские звезды, профессиональные спортсмены и тысячи любителей активной жизни соберутся в этот день на Крещатике и докажут, что Киев – спортивный город.

Традиционно участники преодолеют дистанции: 10, 5, 2 км, а также командные забеги, среди которых Intersport Team Run 4х5 км – забег команд из четырех человек на дистанции 5 км. Во второй раз в рамках Intersport Run UA состоится яркий семейный забег Family Run.

В этом году участники благотворительного забега на Intersport Charity Run 2 км будут собирать средства на оборудование для интенсивной терапии детей с различными тяжелыми заболеваниями: после нейрохирургических операций, тяжелых травм, онкобольных, новорожденных с различными патологиями, а именно на инфузионные насосы для отделения интенсивной терапии в НДСБ Охматдет. Участие в забеге примет команда "Сегодня".

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Стоимость данного оборудования составляет 200 000 гривен. 100% стоимости стартового взноса идет на благотворительность.
Киев, благотворительность, забег, intersport
Источник:

"Сегодня"

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