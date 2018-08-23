В Киеве развернули рекордно большой флаг Украины

В Киеве в честь праздника развернули огромный флаг, который шокирует своими размерами – на одной из самых длинных магистралей столицы. Чтобы увидеть его полностью, надо было проехать несколько минут.

Общая длина флага – 2 километра 700 метров. Каждые 100 метров полотнища символизируют один год независимости Украины. Флаг вдоль проспекта разворачивали полтора часа. Чтобы удержать, понадобилось 600 человек. Надежда к акции готовилась заранее – одежда тоже выбрала символическую. Держать рекордный флаг пришла с двумя дочерьми.



Флаг замерили представители реестра рекордов. Подтвердили – последний рекорд установили в январе, ко Дню Соборности. Нынешний флаг – в полтора раза больше. В подтверждение рекорда – специальный диплом.



Что делать дальше с рекордным знаменем – участники акции еще не решили. Если не найдут, где разместить – полотнище поделят на стандартные флаги и передадут в государственные учреждения.

Напомним, в прошлом году, 23 августа, в Киеве на Софийской площади состоялось развертывание самого большого в мире знамени Украины, посвященное Дню Государственного флага Украины.

Ранее мы писали, что американский астронавт Рэнди Бресник взял с собой на Международную космическую станцию огромный флаг Украины.

Украинский и американский флаги астронавт продемонстрировал во время видеосвязи со студентами "Американского дома". На вопрос, откуда у него флаг Украины, Бресник ответил, что в прошлом году побывал со всей семьей в Днепре, где у него родился сын.