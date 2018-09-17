В Киеве сегодня прохладно, но завтра придет тепло – синоптик

Сегодня, 09:26

Солнце в Украину принесет антициклон Rodegang

Фото: FRANK RUMPENHORST
Фото: FRANK RUMPENHORST

В Киеве в понедельник, 17 сентября, будет прохладно, температура воздуха днем прогреется до +20 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что сегодня воздух будет свежим и прохладным, однако уже со вторника, 18 сентября, благодаря господству в Украине антициклона Rodegang, дневная температура начнет повышаться и прогреется в течение среды-пятницы до +24… +28 градусов.

"Итак, вся неделя будет замечательной – солнечной и теплой, только понедельник – переходный прохладный день", – уточнила Диденко. Синоптик также предупредила, что ночью и утром в Киеве будут сохраняться туманы.

Кроме того, по ее словам, следующее похолодание будет гораздо существеннее, оно ожидается с 23 сентября.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре заявили, что в Киеве до конца суток 17 сентября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Власти призвали в случае усиления ветра плотно закрыть окна в домах, на улице держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили.

Также отметим, что по всей Украине синоптики обещают ясную погоду. Средняя температура воздуха по стране днем – от 19 до 23 градусов тепла, ночью – от 9 до 15 градусов выше нуля.

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