Соревнования проводят в третий раз – в память о погибших воинах АТО

Бронежилет, каску и автомат они заменили на – штангу, перекатывание огромных покрышек и перетягивание каната. Соревнования по силовому многоборью и армейскому кроссфиту среди военных прошли в Киеве. Солдаты боролись за звание самой сильной воинской части.

Сначала загрузить огромные покрышки в грузовик, а потом протянуть его несколько метров.

Толкать пятитонную машину – дело непростое, но солдатам-связистам – под силу. Дальше – лог-лифтинг или подъем 100-килограммовой металлической колоды.

Разобраться нужно и с уазиком. К этому упражнению готовы не все.

И самый эмоциональный бой – перетягивание каната.

На трибунах военные громко поддерживали своих товарищей. Рядом – наблюдал и давал советы самый сильный человек мира – Василий Вирастюк.

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Они – не спортсмены-профессионалы. Четыре команды из разных воинских частей. 5 популярных силовых упражнений. Соревнования проводят в третий раз – в память о погибших воинах АТО.

Лучшими оказались солдаты-срочники из 101-ой бригады охраны Генштаба. Наравне с нарядами – месяц по три часа проводили в спортзале.

Защитить честь своей воинской части солдаты смогут осенью – на соревнованих стронгменов МВД.

Ранее украинские снайперы заняли первое место на мировых соревнованиях в Будапеште и стали лучшими среди 66 команд.

Также украинские танкисты приняли участие в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2017, где показали класс езды и стрельбы.