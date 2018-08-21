ФОТОФАКТ. В Киеве создают мурал с боксерскими перчатками

Сегодня, 12:41

Рисунок посвящен открытию районной школы бокса

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На стене жилого дома на ул. Озерной, 9 (Соломенский район), появится новый мурал в виде боксерских перчаток с автографами известных боксеров. Он будет посвящен открытию районной школы бокса. Как рассказали в мэрии, стену перед покраской утеплили, а закончат рисунок через неделю. Также будет обустроена подсветка мурала.

Напомним, огромный мурал со стрижом, который недавно испортили рабочие, наклеив на рисунок утеплитель, начали восстанавливать. Об этом пишет в Facebook Виталий Сизов

"Стрижа восстанавливают после утепления", – говорится в сообщении.

Также в столице на улице Круглоуниверситетской, 7, появился мурал с книгой и мудрой совой. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал "Сегодня" художник, над работой он трудился пять дней, использовав более 35 баллончиков краски.

Ранее художник поддержал дворника, которая проработала в сфере ЖКХ более десяти лет и сейчас нуждается в проведении операции. На участке по бульвару Леси Украинки, где работает тетя Люба, он украсил божьей коровкой мусорный бак и пожелал женщине скорого выздоровления.
Киев, рисунок, мурал, Соломенский район
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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