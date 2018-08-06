В Киеве спасатели просят суд закрыть 33 объекта – торговые центры, школы и больницы

Сегодня, 14:22

В зданиях не соблюдаются меры пожарной безопасности

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Главное управление ГСЧС в Киеве просит административный суд частично приостановить работу 33 торгово-развлекательных центров, детских садов, школ и больниц из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщают "Українські Новини".

"Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением подано 33 иска в административный суд по применению мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины", – сказано в ответе на обращение агентства.

В частности, ГСЧС просит суд частично приостановить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения, 3 медучреждений со стационарным лечением, 9 школ и детсадов.

Среди заведений – несколько крупных торговых центров. По состоянию на 2 августа решения по искам судами не приняты.

Ранее специалисты ГСЧС во время проверок обнаружили 141 тыс. нарушений пожарной безопасности в ТРЦ, кинотеатрах и школах. Как оказалось, 1,7 тыс. школ и детсадов работают без исправных систем противопожарной защиты.

Напомним, в конце марта ГСЧС проводила массовые проверки в столице. Тогда в службе сообщили, что в случае обнаружения каких-то нарушений штраф составит от 34 до 170 гривен. В случае серьезных нарушений документы будут передаваться в суд. Также в ГСЧС сообщили, что в прошлом году на подобные проверки был наложен мораторий. Но теперь, по указанию правительства, массовые проверки в местах скопления людей (кинотеатры, школы, торговые центры) будут проводиться регулярно.

Как сообщалось, в свете разрушительного пожара в торговом центре в российском Кемерово премьер-министр Владимир Гройсман поручил МВД и Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям начать масштабную проверку украинских торгово-развлекательных центров, кинотеатров, детсадов и детских клубов, чтобы избежать подобной трагедии.
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