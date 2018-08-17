В Киеве три дня будут стрелять из пушек

Сегодня, 19:13

В городе будет проходить репетиция парада

В Киеве три дня будут стрелять из пушек

В Киеве вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве будут греметь залпы пушек. Об этом предупредили в Минобороны.

Так, артиллерийский салют будет состоять из 10 залпов. Пушки расположены на Трухановом острове.

Выстрелы из пушек осуществяются в рамках репетиции к параду войск в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

Как сообщалось, среду, 15 августа, над Борщаговкой пролетали истребители, а также другая авиация, а жители массива слышали сирену. Полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками. Происходящее взволновало киевлян, так как истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул.

Как сообщалось, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украину. Предполагается, что он будет присутствовать на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

В связи с проведением парада некоторые станции метро Киева временно закроют на вход и выход, а воспользоваться парковками в центре столицы будет невозможно. Кроме того, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы в ночь с пятницы на субботу, то есть с 24 на 25 августа, будут ходить на два часа дольше.
Киев, Минобороны, салют, стрелять, выстрелы, парад, репетиции
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"Сегодня"

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