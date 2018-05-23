В Киеве три парашютиста спрыгнули с крыши дома

В Киеве на Позняках местные жители стали свидетелями необычного происшествия. На улице Драгоманова с крыши высотного дома спрыгнул парашютист. Причем, по словам снявшего это на видео Павла Жильцова, таких смельчаков было трое.

Автор видео отметил, что парашютисты появились на Позняках во вторник, 22 мая.

В комментариях интернет-пользователи пишут, что парашютист просто "спешил на работу" или что в его доме "не работал лифт".

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 71-летняя женщина на инвалидной коляске решила экстремально отметить свой день рождения. Женщина заказала себе в подарок прыжок с парашютом.

Напомним, что американка Эйла Кэмпбелл в свой 94-й день рождения прыгнула с парашютом. Пенсионерка побила рекорд американского президента Джорджа Буша-старшего, который прыгнул в 90. Прыжок прошел успешно, приземление было мягким. "Мне 94. Я подумала, что в следующем году вряд ли на такое отважусь. Поэтому решила прыгнуть сейчас", – рассказывает о своем поступке женщина. Родные любят Эйлу не только за оптимизм. Она невероятно позитивная, а чувство юмора ей никогда не изменяло.