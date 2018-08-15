В Киеве установили боксы для ненужной одежды и обуви

В Киеве в последние дни были установлены 20 боксов, в которые жители города могут поместить ненужную им одежду и обувь.

Об этом сообщается на сайте организации "Кошик добра".

Боксы находятся в Дарницком и Днепровском района, еще один расположен на Борщаговке. Адреса пунктов можно посмотреть на сайте организации. Предполагается, что одежду будут забирать один-два раза в неделю. Жителей просят не бросать в боксы грязные и рваные вещи. Одежду будут передавать в детдома и дома престарелых.

Если же в боксах найдут одежду в плохом состоянии, ее будут утилизировать, а на вырученные деньги покупать средства гигиены. Ценные вещи выставят на аукцион, а взамен приобретут новые боксы.

Напомним, в Одессе также стартовала похожая акция. Так, в городе принимают ненужные вещи ради больниц и детей. Волонтеры одевают нуждающихся и продают одежду, покупая за это оборудование для больниц.

Кроме того, начиная с 2010 года волонтеры проводят благотворительные акции по сбору одежды на выпускной для сирот. Движение активно поддерживают украинцы, проживающие в США. Сейчас движение приобрело характер всеукраинского флешмоба "Подари наряд выпускнику детского дома". Организаторы предложили всем неравнодушным присоединиться к сбору выпускных нарядов, обуви и аксессуаров.