В Киеве установили девятую мини-скульптуру проекта "Шукай"

Сегодня, 15:42

Новой фигуркой стал слон – копия фонтана архитектора Фролова

В Киеве установили девятую мини-скульптуру проекта "Шукай"

В Киеве возле Арки дружбы народов установили девятую мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай". Об этом сообщила куратор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

"Шукай" является туристическим проектом и рассказывает о символах Киева с помощью маленьких бронзовых скульптур, которые нужно отыскать в городе. По словам Бевзенко, слоненок – это копия фонтана, созданного архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века. Фонтан находился на месте летнего Купеческого клуба. Из его хобота била струя высотой 6 метров. Убрали фонтан в 70-х годах.

Напомним, ранее уже были установлены такие скульптуры, как экипаж-везунчик, улыбающийся трамвайчик, котлета по-киевски, киевский каштан, киевский торт, киевское сухое варенье.

Как известно, детскую площадку на Позняках украсили черепахой-гигантом и крокодилом. Дети в восторге от новых скульптур. Ранее здесь были установлены скульптуры зебры, жирафа и слоника.

Кроме того, в парке "Нивки" создали сказочную поляну. Новую арт-зону обстроил известный украинский мастер Сергей Стеблюк.
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