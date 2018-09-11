В Киеве в ближайший час будет гроза

Уже завтра будет тепло, солнечно и без дождей

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшее время в Киеве пройдет грозовой дождь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Киевляне! Сейчас польется и прогремит", – подчеркнула синоптик. Ранее о грозах с сильным шквальным ветром сообщал Укргидрометцентр.

В свою очередь Диденко уточнила, что уже 12 сентября в Украине ожидается комфортная погода без дождей, температура днем +23…+26 градусов, ночью +12… +18 градусов. Утром будет туманно.

"Циклон, который еще сегодня кое-где гремит и поливает дождями, завтра будет вытеснен антициклоном с запада Европы. Поэтому в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Разве что на крайнем юге еще задержатся облака и в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму возможен небольшой дождь", – сказала синоптик.

Напомним, 10 сентября осенний дождь принес киевлянам не только похолодание, но и пробки на улицах города. Весь центр Киева застрял в заторах.

Кроме того, в июле в Киеве после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.