В Киеве в музее нашли "послание" из прошлого

Сегодня, 16:19

Этикетке, которая была спрятана в экспонате, почти 200 лет

 

Пеликан до и после чистки. Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv
Пеликан до и после чистки. Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv

В Национальном научно-природоведческом музее рассказали об интересном открытии. Когда один из экспонатов приводили в порядок, нашли старинную "записку".

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"Правила гигиены важны не только для людей, но и для музейных экспонатов. Долгие часы напряженной "работы" за стеклом витрины сказываются, и вездесущая пыль оседает на поверхность экспонатов. Эта участь не обошла и общепризнанного любимца – красноклювого пеликана. Окрас его оперения стремительно менялся с белого на обыденно-серый. И тут в дело вмешалась научный сотрудник Светлана Тайкова. Именно ее старания вернули прежний блеск и величие пернатому экспонату. Во время осторожных манипуляций с красноклювым пеликаном из него выпала этикетка, возраст которой лишь немного не дотягивает до 200 лет. Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", – сообщают в музее.

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Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv

Расшифровка винтажного почерка позволила сотрудникам музея выяснить имя коллектора. Это Илья Гаврилович Вознесенский, который добыл красноклювого пеликана 15 октября 1840 года. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана.

"Само место сбора экспоната, гавань Бодега вдохновила Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы", – рассказали в музее.

Ранее мы сообщали, что в Национальном художественном музее, который находится в центре столицы на ул. Грушевского, 6, рассказали об уникальной находке – "смс из прошлого".

Напомним, в 2017 году вскрыли 50-летнюю капсулу времени на заводе "Арсенал". Авторы послания были уверены, что в будущем на всей планете восторжествует коммунизм.
музей, экспонат, пыль, записка, послание, пеликаны
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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