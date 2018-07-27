В Киеве в субботу ждут грозу и потоп

В столице 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления, предупредили в Украинском гидрометцентре. Кроме того, по прогнозу синоптиков, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19 °, днем 26-28 °.

Тем временем, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице – держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

в случае сильного ветра – укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в среду, 25 июля, в некоторых районах Киева в среду прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем, большой потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.