ФОТОФАКТ. В Киеве восстанавливают испорченый мурал со стрижом

Огромный мурал со стрижом, который недавно испортили рабочие, наклеив на рисунок утеплитель, начали восстанавливать. Об этом пишет в Facebook Виталий Сизов

"Стрижа восстанавливают после утепления", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Напомним, мурал размещен на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40. На стену с рисунком месяц тому назад на уровне седьмого этажа наклеили белый утеплитель, закрыв лапку птицы.

В соцсетях данный инцидент вызвал горячие дискуссии. Многие поддержали владельца квартиры, решившего "утеплиться". Правда, пользователи отметили, что от "латки" в квартире станет лишь незначительно теплее, поскольку утеплять необходимо всю стену дома, а не лишь его часть.

Поклонники мурала требовали убрать утеплитель со стены, либы восстановить испорченную часть рисунка поверх пенопласта.

Как известно, огромный стриж был создан художником Alex Maksiov в октябре 2015 года в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv и является одним из самых больших муралов в Киеве. На его создание у художника ушло около десяти дней.