ФОТОФАКТ. В Киеве восстанавливают испорченый мурал со стрижом

Сегодня, 19:55


Ранее на знаменитый рисунок наклеили утеплитель

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Огромный мурал со стрижом, который недавно испортили рабочие, наклеив на рисунок утеплитель, начали восстанавливать. Об этом пишет в Facebook Виталий Сизов

"Стрижа восстанавливают после утепления", – говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Напомним, мурал размещен на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40. На стену с рисунком месяц тому назад на уровне седьмого этажа наклеили белый утеплитель, закрыв лапку птицы.

В соцсетях данный инцидент вызвал горячие дискуссии. Многие поддержали владельца квартиры, решившего "утеплиться". Правда, пользователи отметили, что от "латки" в квартире станет лишь незначительно теплее, поскольку утеплять необходимо всю стену дома, а не лишь его часть.

Поклонники мурала требовали убрать утеплитель со стены, либы восстановить испорченную часть рисунка поверх пенопласта. 

Как известно, огромный стриж был создан художником Alex Maksiov в октябре 2015 года в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv и является одним из самых больших муралов в Киеве. На его создание у художника ушло около десяти дней.
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Источник:

"Сегодня"

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