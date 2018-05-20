В Киеве восстановят уникальный барельеф

За семь дней мастерам удалось очистить от бетона фрагмент лепнины с женским лицом площадью два квадратных метра

На Байковом кладбище в Киеве намерены восстановить утраченный в советские времена уникальный барельеф на "Стене памяти" рядом с крематорием.

В рамках фестиваля Kyiv Art Week за семь дней мастерам удалось очистить от бетона фрагмент лепнины с женским лицом площадью два квадратных метра, который был скрыт от человеческих глаз более 30 лет. Обошлись эти работы мэрии в несколько десятков тысяч гривен.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Речь идет об уникальном панно, созданном художниками Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко в 1980 году. По задумке авторов, стена у крематория (230 метров в длину) была украшена скульптурными композициями, символизирующими, в том числе, войну, материнство, любовь. Однако, когда работа была завершена, советские власти выступили против произведения, назвав его антисоветским, и приказали залить все бетоном. В киевской мэрии уверяют: стену полностью восстановят, но когда продолжатся работы, пока неизвестно.

Напомним, в 2017 году на Байковом кладбище неизвестные украли с могилы бюст политдеятеля, одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского.

Также мы сообщали о том, что киевлянин обокрал могилу Леси Украинки на Байковом кладбище ради водки и наркотиков.