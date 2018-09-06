ФОТОФАКТ. В Киеве возле метро "Политехнический институт" начали строить новый сквер

Сегодня, 14:46

Сквер будет построен до конца сентября

ФОТОФАКТ. В Киеве возле метро "Политехнический институт" начали строить новый сквер
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киеве вчера возле станции метро "Политехнический институт" начали работы по обустройству сквера на месте, где год назад убрали киоски.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как заверили нас в мэрии, сквер будет построен до конца сентября.

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Пешеходам придется потерпеть временные неудобства и проходить к метро вдоль забора лицея.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Территорию огородят декоративным забором, установят лавочки, урны и освещение. А вот обещанного фонтана не будет — это технически невозможно. Сквер украсит сфера в виде земного шара.

Напомним, в прошлом году городские чиновники показали проект нового сквера на месте снесенных незаконных киосков, возле метро "Политехнический институт" и математического лицея №142. Здесь появится уютная зеленая зона с лавочками.

Проект сквера разработали в КО "Киевзеленстрой". Тут установят около 25 новых лавочек, территорию оградят забором, чтобы не заезжали авто, обустроят новое освещение, проложат дорожки из фемов (фигурная плитка), разобьют газоны, добавят деревьев
Киев, фото, сквер, лавочки, освещение
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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