ФОТОФАКТ. В Киеве возле метро "Политехнический институт" начали строить новый сквер

Сквер будет построен до конца сентября

В Киеве вчера возле станции метро "Политехнический институт" начали работы по обустройству сквера на месте, где год назад убрали киоски.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Как заверили нас в мэрии, сквер будет построен до конца сентября.

Пешеходам придется потерпеть временные неудобства и проходить к метро вдоль забора лицея.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Территорию огородят декоративным забором, установят лавочки, урны и освещение. А вот обещанного фонтана не будет — это технически невозможно. Сквер украсит сфера в виде земного шара.

Напомним, в прошлом году городские чиновники показали проект нового сквера на месте снесенных незаконных киосков, возле метро "Политехнический институт" и математического лицея №142. Здесь появится уютная зеленая зона с лавочками.

Проект сквера разработали в КО "Киевзеленстрой". Тут установят около 25 новых лавочек, территорию оградят забором, чтобы не заезжали авто, обустроят новое освещение, проложат дорожки из фемов (фигурная плитка), разобьют газоны, добавят деревьев