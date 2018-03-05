В Киеве выбрали самого большого кота Украины

В Киеве прошла третья "Битва гигантов" среди котов, чемпиона Украины определяли путем взвешивания. Победителем стал кот породы мейн-кун по кличке Ньютон (дома его называют Камазом из-за его габаритов и окраса). Вес чемпиона — 11 кг 950 гр.

"Ньютончик сидел спокойно, наблюдал за судьями. В июне нашему котику исполнится четыре года. Мы купили его в киевском питомнике, живем на Оболони. Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень добрый и не агрессивный котик", — говорит его хозяйка Виктория Попова.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2017 года самым большим котом Украины в очередной раз стал мейн-кун Кекс из Днепра.

На данный момент известно, что длина пятилетнего кота составляет один метр 15 сантиметров.

Напомним, ранее самым большим котом Украины считался мейн-кун Вуйко, который весил 10 кг 450 г и был 1 м в длину. Также сайт "Сегодня" сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.