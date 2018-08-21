ФОТОФАКТ. В Киеве зацвели каштаны

В столице снова цветут каштаны. Деревья, которые ранее сбросили листья, а теперь повторно распустились, можно увидеть в районе Шулявки, на Подоле и даже в центре столицы – на Крещатике. Там расцвели сразу несколько молодых деревьев на аллее неподалеку от здания КГГА.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Отметим, что такое цветение наблюдается уже не первый год и является аномальным, хотя ранее каштаны повторно цвели осенью – в сентябре и начале октября. А традиционно каштаны в Киеве цветут в начале и середине мая.

Напомним, аномальное цветение каштанов связано с жаркой погодой и тем, что деревья в Киеве все чаще болеют – их поражает каштановая моль.

Ранее мы писали о том, что в этом году от слишком жаркой погоды страдает главный символ Киева – каштаны. В городской среде многие растения засыхают, поскольку службы города поливают их далеко не везде, а природных дождей весной и в начале лета было недостаточно. Так, на Крещатике сбросили листья молодые деревья, которые были высажены несколько лет тому назад. В период весны, если растения получают недостаточно влаги, они ослаблены и летом очень плохо растут.