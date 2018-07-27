В Киеве зафиксировали новые случаи заболевания ботулизмом

В столице зафиксировали новые случаи заболевания ботулизмом. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Так, по ее словам, в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов с этим инфекционным заболеванием. Оба употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую.

"Ботулизм в большинстве случаев можно не допустить. Все, что нужно сделать, чтобы не заболеть – отказаться от употребления опасных (особенно в теплое время года) продуктов", – сообщила Гинзбург.

К опасным продуктам относится рыба (соленая, вяленая и копченая), домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина и колбаса. Эти продукты, произведенные собственноручно или купленные на стихийных рынках, с большой вероятностью могут содержать ботулиническую палочку или споры. Если при их употреблении токсин попадет в организм человека, уже через некоторое время начнет развиваться болезнь.

"Обычно инкубационный период при пищевом ботулизме может длиться от восьми до десяти суток. Один из самых ранних симптомов – нарушение близкого зрения, "сетка", мгла перед глазами. Также информативным симптомом является ярко выраженная сухость во рту: язык и небо становятся такими сухими, что больному трудно разговаривать, голос становится тихим, а иногда и полностью исчезает. Затем присоединяется вялость, утомляемость, ощущение "ватных ног", слабость, поражения пищеварительной системы", – рассказала Валентина Гинзбург.

Врачи предупреждают, что температура при этом опасном для жизни заболевании может оставаться нормальной. Поэтому ориентироваться на показатели термометра нельзя.

"Если вы или ваши близкие заметили у себя описанные симптомы – немедленно звоните "103". Я хорошо понимаю, что вкусная еда – большое удовольствие. Но здоровье и жизнь – удовольствие значительно больше и стоят того, чтобы отказаться от продуктов сомнительного качества"- подытожила директор департамента здравоохранения.

Напомним, в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась 47-летняя женщина. Она умерла в понедельник, 28 мая, в Александровской клинической больнице столицы. Как рассказали "Сегодня" в Департаменте здравоохранения КГГА, женщина, скорее всего, отравилась икрой вяленой рыбы, которую люди сами выловили и вялили. По версии медиков, икру рыбы, кроме женщины, никто из ее родственников не ел. Остальные члены семьи здоровы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве зарегистрировали новый случай ботулизма.Мужчина поел вяленой рыбы и чуть не умер. Врачи призывают не покупать пищу на стихийных рынках. Только за прошлый год ботулизмом в Украине заболели более 90 человек, девять из них спасти не удалось.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее программа развития ООН предоставила Минздраву сыворотку против ботулизма на 2,5 млн грн.