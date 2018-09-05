В Киеве зафиксировали первый жаркий рекорд осени

Сентябрь в столице начался с температурного рекорда. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 5 сентября в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений с 1881 года.

"Столбик термометра не опустился ниже +18,8 °С, что на 0,2°С выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1968 года", – сообщают в ЦГО.

Это уже 21 температурный рекорд в нынешнем году, большинство из них зафиксировали в апреле – мае.

Правда, не все температурные значения были превышены. К примеру, как сообщала "Сегодня", 2 июля в столице зафиксировали два холодных рекорда. Погода в этот день соответствовала концу сентября.

Как сообщала "Сегодня", июнь в Киеве был теплее климатической нормы, однако в первый месяц лета выпало много осадков.

Ранее мы писали, что в последние выходные июня из-за разыгравшегося урагана с дождем столицу буквально парализовало. В результате затопленными оказались десятки улиц в разных районах столицы. В ночь с пятницы на субботу, в самый разгар стихии, молния ударила в дымоход двухэтажного дома, в котором находилась женщина с маленьким ребенком. Благо, обошлось без пострадавших. К слову, сообщали киевляне и о попадании молний в деревья.