ФОТОФАКТ. В Киеве заметили автомобиль Бэтмена

В Киеве на одной из улиц водители заметили эвакуатор, который перевозил очень необычный спорткар. Так, машина является копией "Бэтмобиля" – машины, на которой ездит герой комиксов, супергерой Бэтмен.

Фотографии "геройской" машины появились в паблике dtp.kiev.ua. Люди в соцсетях шутят, что машина прибыла для участия в военном параде ко Дню Независимости в столице.

"Или загребли за парковку на переходе", – иронизирует Ярослав Царик.

Напомним, 9 июня, утром желтый спорткар перекрыл движение трамваев на столичном Подоле, поскольку находился на рельсах. Судя по номеру, ОА 7878 СА, желтый Ford Mustang 5-го поколения стоимостью порядка 50 тысяч долларов зарегистрирован в Одессе, поэтому его владелец мог и не знать нюансы парковки в столице.

Несколько лет тому назад в Печерском районе Киева была замечена машина с необычными номерами. Желтое авто марки Mitsubishi Lancer Evolution с надписью "Boni" было припарковано недалеко от кинотеатра "Зоряный" на углу улиц Московская и Цитадельная. Для полной гармонии не хватало только машины с номерами "Клайд".