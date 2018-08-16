В Киеве ждут новую грозу: спасатели напоминают, как уберечься при стихии

Сегодня, 13:25

Стоит держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а в случае ЧП – звонить спасателям 

В Киеве ждут новую грозу: спасатели напоминают, как уберечься при стихии
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В столице 16 августа ожидается гроза. В городе – переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 26-28°,  предупредили в Украинском гидрометцентре.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения возле больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток или травмировании людей спасатели рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщалось, киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода. 

На этот раз пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Сейчас, после ночного потопа в Киевеспасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники. Между тем, на некоторых улицах утром можно заметить "сугробы" из града.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 
Киев, спасатели, гроза, грозы
Источник:

"Сегодня"

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