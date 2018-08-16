ФОТОФАКТ. В Киеве знаменитый памятник Пушкину потерял букву "П"

Сегодня, 17:27

Пока неизвестно, отлетела буква от старости или ее умышленно отпилили вандалы

Отпало. Памятник украшает вход в столичный парк с 1962 года
Отпало. Памятник украшает вход в столичный парк с 1962 года. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный перед входом в одноименный столичный парк на проспекте Победы, потерял букву. Теперь на постаменте вместо "Пушкину Украинский народ" написано "…ушкину".

"Стыдно видеть подобное, да еще и в центре столицы! К тому же в парке усохли сосны, на которых сделали канатную дорогу. Такое впечатление, что за ним никто не следит", — негодует киевлянка Ольга.

Пока неизвестно, отлетела буква от старости или ее умышленно отпилили вандалы. В "Киевзеленстрое" нас заверили, что памятник Пушкину не находится у них на балансе, поэтому не смогли сказать, когда его приведут в порядок и восстановят утраченную букву. А об усохших соснах говорят, что все из-за жары и паразитов.

В то же время в департаменте культуры КГГА нас заверили, что их сотрудники выедут на место, осмотрят памятник и будут решать вопрос с восстановлением потерянной буквы.

Напомним, памятник Александру Пушкину был установлен в столице в 1962 году. Статуя из черного лабрадорита (общая высота 7,6 метра) стала первым киевским "сидячим" монументом.

Напомним, скульптуры и парки Киева регулярно становятся жертвами вандалов. На Пейзажной аллее постоянно ломают арт-объекты, из зеленых зон воруют цветы и кусты, а на стенах появляются уродливые каракули. Хулиганов не останавливает даже то, что большинство их "жертв" находятся в центре города, где есть немало камер наблюдения и возможных свидетелей их действий – чаще всего они "выходят на дело" в темноте, оставаясь безнаказанными.

Так, в декабре прошлого года мемориал в парке Вечной славы вандалы атаковали дважды за месяц – 7 и 20 ноября его заливали цементом. Причем во второй раз хулиганов не остановило даже наличие камеры, которую после первого инцидента установил "Киевгаз": судя по записи, в "акции" принимала участие группа людей из 8—9 человек. В 3:00 они подошли с ведрами к памятнику, пробыли там около двух минут, залили огонь, после чего удалились.
Киев, КГГА, памятник, статуя, пушкин, проспект победы, буквы
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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