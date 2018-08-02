В Киевраде устроили ремонт: что появится в здании

Первый этаж здания мэрии на ул. Крещатик, 36, переоборудуют. Здесь обустраивают современное публичное пространство для горожан. Мы посмотрели, как продвигаются работы, и узнали, что новенького готовят в КГГА для посетителей.

О планах провести ремонт в мэрии сообщили еще пару лет назад. Тогда даже было проведено

независимое исследование, чтобы выяснить, как киевляне хотят использовать первый этаж администрации. В итоге был разработан проект с рекомендациями, но только недавно начались работы.

Зайти в мэрию можно без документов, но сразу в холле гостей встречают около десяти охранников, которые следят за порядком. Левое крыло первого этажа уже преобразилось до неузнаваемости. Небольшое помещение, которое ранее занимала охрана, снесли, сделав проход, который ведет к ресепшену. Там девушка консультирует горожан, куда им нужно пройти, чтобы решить свой вопрос.

Рядом на стене установлено электронное табло, на котором пока только информируют, как создать петицию. В будущем на нем будет отображаться электронная очередь. В коридоре за ресепшеном свежий ремонт и даже поставили кожаные кресла. В нескольких кабинетах с новой мебелью уже активно работают сотрудники мэрии, например, консультируют по льготам ветеранов. Кстати, во всех кабинетах заменены окна и, как обещали, установлены стеклянные двери. В том же крыле открыли почтовое отделение и даже просторный медпункт.

Медпункт. В кабинете можно измерять давление. Фото: А. Бойко

"Заходите, чем вам помочь?" — вежливо интересуется доктор. Как оказалось, в новый кабинет медики переехали практические первые — около месяца назад. Ранее он находился в правом крыле и был больше похож на каморку.

"Сейчас у нас есть все для оказания первой медпомощи. К нам часто заходят. Обращаются с жалобами на высокое давление, головные и сердечные боли. Хотя бывали разные случаи. Как-то раз пришлось вызывать бригаду скорой психиатрической помощи, поскольку пришел явно невменяемый человек с крестами и вел себя неадекватно", — рассказывают в медпункте.

Не упустили возможности воспользоваться услугами медпункта и мы: у фотокорреспондента "Сегодня" оказалось повышенное давление. Медики сразу же дали таблетку и через десять минут, когда оно начало понижаться, — отпустили.

Левое крыло. В кабинетах — стеклянные двери, в коридоре — диваны, а на ресепшене — табло. Фото: А. Бойко

"Левое крыло готово на 95%. Здесь еще будет обустроен лекторий/пресс-рум, где планируем презентовать и обсуждать городские проекты", — говорит Игорь Хацевич, управляющий делами секретариата Киеврады.

Больше предстоит сделать в правом крыле здания мэрии. Сейчас доступ туда полностью перекрыт.

"Работы здесь будут продолжаться еще около трех месяцев. В правом крыле будет детская зона, в том числе предусмотрим место для пеленания младенцев. А неподалеку обустроят зону оупен-спейс, то есть открытое пространство, в котором будут принимать посетителей с обращениями в мэрию", — рассказывает Хацевич.

Полностью весь ремонт планируют закончить до конца года. Кстати, согласно системе публичных закупок Prozorro, стоимость реконструкции составляла 62 млн грн.

Правое крыло. Там будет детская и оупен-спейс. Фото: А. Бойко

Заглянули мы и в столовую Киеврады, которую отремонтировали еще в 2016 году. Цены здесь, как и прежде, доступные. К примеру, гречка — 9 грн, овощной суп — 11 грн, салат из овощей — 13 грн, кофе — 19 грн, половинка запеченной скумбрии — 43 грн.

Напомним, недавно в Киеве начался ремонт купола на здании Верховной Рады Украины. Сейчас он накрыт синей пленкой, которая защищает его от дождя и ветра, поскольку с него сняли большую часть армированного стекла. Тем временем, рабочие уже очистили стальные конструкции купола от грязи, ржавчины и старой краски.

Кроме того, с 19 июля Национальный художественный музей Украины (Грушевского, 6) до осени закрылся на реставрацию. Работы будут проводиться на крыше музея и втором этаже.

Также обещают восстановить входные двери и отремонтировать мраморные лестницы и пол музея. Кроме того, будут установлены уже отреставрированные входные двери в музей.